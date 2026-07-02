Волонтеры Алексея Вихарева помогают Кушве и Нижним Сергам после ударов стихии

В Свердловской области продолжают бороться с последствиями погодных катаклизмов. Вторую неделю активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева работают в Кушве, пострадавшей во время сильного смерча. А на этой неделе волонтеры-вихаревцы также срочно отправились в Нижние Серги, где после сильных дождей начался паводок, затопило улицы и дома. В зону подтопления попал и Крестовоздвиженский храм. Сильно пострадал церковный музей, который находится на цокольном этаже.

«Много лет помогаю Крестовоздвиженскому храму. Всегда на связи. Как только узнали о беде в Нижних Сергах, сразу отправились на помощь. Музей спасали вместе с прихожанам, жителями города, работали плечо к плечу. Храм действительно важен и нужен городу! Уверен, что общими усилиями восстановим музей в самые короткие сроки», – прокомментировал депутат, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Волонтеры помогли вычерпать воду, собрать и вынести экспонаты, прибрали залы музея и подготовили их к дальнейшей просушке. Также ликвидировали последствия затопления на территории рядом с храмом.

«Эти события показали, что возле храма необходимо сделать дренаж, а на здании – установить водостоки. Дренажная система предусмотрена в проекте благоустройства территории у храма. Сейчас собираем средства на проведение этих работ в самое ближайшее время, заручились поддержкой нашего давнего друга и благотворителя Алексея Вихарева», – отметил настоятель Крестовоздвиженского храма отец Максим Крылов.

Напомним, Алексей Вихарев помогает храму с 2019 года. За это время при его финансовом содействии установлен купол и крест, уложена кровля, восстановлена колокольня, ведутся работы по внутренней отделке и произошли другие масштабные изменения. В этом году при поддержке депутата были установлены новые окна, обновлена система электроосвещения, по всей территории проведено видеонаблюдение, начались работы по облицовке термопанелями здания трапезной, в которой располагаются также классы воскресной школы и газовая котельная. До этого Алексей Вихарев профинансировал работы по строительству двухэтажного строения и помог храму с газоснабжением.

Напомним, что вторую неделю активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева работают в Кушве, помогают устранять последствия разрушительного смерча. Накануне вихаревцы привезли в свердловский город большую партию гуманитарной помощи – теплые вещи, продукты, предметы первой необходимости. Сейчас волонтеры чистят ливневки, развозят дрова в частные дома, помогают ремонтировать и заново отстраивать крыши, заборы.

В результате смерча в Кушве пострадали сотни домов. Волонтеры Алексея Вихарева с первых дней помогают городу: разбирают завалы после обрушений домов, расчищают дороги от упавших деревьев, развозят питьевую воду. Работа ведется в тесном взаимодействии с МЧС и правительством Свердловской области, волонтерами РМК («Русская медная компания») и другими.

Нижние Серги, Елена Васильева

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