На Урал идет сухая и жаркая погода

Период сильных дождей в Свердловской области подошел к концу. Ближайшие выходные будут сухими и жаркими.

По прогнозу Уральского гидрометцентра, в пятницу, 3 июля, местами еще сохранятся умеренные дожди, кое-где пройдут грозы. Температура ночью +12…+17°, днем +21…+26°, в Екатеринбурге – небольшой дождь, ночью +16°, днем +22°.

Уже в субботу, 4 июля, будет преимущественно без осадков, только местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура ночью +12…+17°, днем +24…+29°. В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью +15°, днем +26°.

В воскресенье, 5 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура ночью +12…+17°, днем +26…+31°. В Екатеринбурге без осадков, ночью +16°, днем +27°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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