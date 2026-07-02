Из Свердловской области за рубеж вывезли 60 тысяч кубометров леса

За июнь 2026 года из Свердловской области в зарубежные страны было отправлено 60 тысяч кубометров лесоматериалов, сообщили в Россельхознадзоре.

Товар экспортировался в Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Узбекистан и Афганистан. Лесоматериалы из региона вывозились автомобильным и железнодорожным транспортом. На вагоны было оформлено 394 сертификата, на грузовые автомобили 654, уточнили в ведомстве.

Вся продукция прошла фитосанитарный досмотр на наличие вредителей и была допущена к экспорту.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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