МЧС: у Ирбита выйдет из берегов река Ница

Пик паводка в Свердловской области смещается с западной части региона в восточную.

По прогнозу ГУ МЧС, завтра с большой долей вероятности выйдет из берегов река Ница в районе Ирбита. В реке Чусовой в районе Староуткинска уровень воды достигнет уровня 550 см, что оценивается как опасное гидрологическое явление. Увеличится зона затопления придомовых территорий, жилых домов.

С другой стороны, 3 июля ожидается стабилизация паводковой обстановки в Первоуральске, Ревде, Березовском, Нижних Сергах, Екатеринбурге, Артемовском.

Ирбит, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube