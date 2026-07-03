Паводок в Свердловской области переместился с запада на восток

Дождевой паводок в Свердловской области пошел на спад. За прошедшие сутки освободились из воды 90 жилых домов и 632 приусадебных участка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, паводок уходит из Кушвы, Первоуральска, Нижних Серег, Березовского, Горноуральского, Нижнего Тагила.

В то же время повышается уровень воды в реках в восточной и северной части Свердловской области – в частности, в реке Пышме. Из-за этого в Камышловском районе затопило 4 жилых дома и 13 приусадебных участков. В Верхотурье произошло затопление 6 приусадебных участков из-за повышения уровня воды на реке Туре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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