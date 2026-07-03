Задержан екатеринбуржец, стрелявший из окна по автобусам и машинам

В Екатеринбурге задержан 21-летний местный житель, который 24 июня устроил стрельбу из пневматического пистолета по автобусам и легковым автомобилям. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на убийство общеопасным способом и повреждение чужого имущества общеопасным способом.

24 июня, находясь в квартире на улице Лучистой, обвиняемый начал стрелять через окно из пневматики по автобусам и машинам. В результате были повреждены четыре автобуса, и три частных автомобиля. Пассажир одного из автобусов, мужчина, 1975 г.р., был ранен в область туловища. В поисках стрелка следователи отсмотрели видеозаписи камер видеонаблюдения, провели поквартирные обходы, допросили потерпевших и свидетелей. Через несколько дней им удалось выйти на след фигуранта и задержать его. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Как сообщили в УМВД России по городу Екатеринбургу, обвиняемый ранее не судим, работает электриком в частной компании. Фигурант признался, что 24 июня он находился в квартире родственников, где делал ремонт. Именно из окна этого жилища он устроил стрельбу по проходящим мимо автобусам и машинам. При задержании у подозреваемого были изъято орудие преступления и упаковка 9-миллиметровых шариков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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