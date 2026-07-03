У екатеринбуржца забрали «Ягуар» за долги по налогам и штрафам (ФОТО)

Судебные приставы арестовали автомобиль «Ягуар», принадлежащий жителю Екатеринбурга, не платившему по долгам.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, общая сумма задолженности мужчины превышает 7 миллионов рублей. Только налоговым органам он задолжал более 1 миллиона рублей, также у него много неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.

В ходе разыскных мероприятий приставы нашли принадлежащий должнику Jaguar, арестовали его и передали на ответственное хранение специализированной организации. Если мужчина не рассчитается с кредиторами, дорогую иномарку продадут с торгов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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