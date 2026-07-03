Фонд святой Екатерины помог мальчику, который чудом выжил в коронавирус

Фонд святой Екатерины помог мальчику, который чудом выжил в пандемию коронавируса – мама малыша, будучи беременной, заразилась Covid-19. До того момента все было хорошо, но из-за болезни беременность на 26-й неделе была под угрозой. Елену экстренно прооперировали, и ее сын появился на свет весом всего 740 граммов. Мальчика назвали Михаилом. Четыре месяца он провел в реанимации, 10 месяцев – с постоянной кислородной поддержкой и в паллиативном статусе. А когда малыш задышал сам, врачи поставили новый диагноз – «тугоухость». Но Елена не опустила руки – и все силы вкладывала в развитие и реабилитацию сына.

Сейчас жизнь 6-летнего Миши подчинена строгому графику: детский сад – работа мамы – детский сад – реабилитация – дом. Новый курс необходимого лечения и замену слухового аппарата взял на себя Фонд святой Екатерины. Реабилитация направлена на развитие правого полушария мозга и балансировку мышления, чтобы мальчик понимал свои действия, разговорную речь – и мог все это делать одновременно. Из-за глубокой недоношенности у Миши не сформировалась передача нейронных сигналов между двумя полушариями мозга. Пока никто не дает гарантии, что Миша заговорит, но благодаря постоянным занятиям, он стал уже общаться слогами. Новая цель – произносить простые слова «мама», «баба», «дай» и так далее.

«Первоначально у Миши не было усидчивости, и мы начали с базовых навыков, а сейчас уже у него есть звукоподражание, формируем навык понимания речи и работаем над его поведенческими навыками. Во время занятия мы подкрепляем то поведение, которое мы хотим, чтобы вошло в жизнь ребенка и не поощряем то, что не хотим сформировать», – делится руководитель центра «Точка роста» Елена Сергеева.

Новым этапом в развитии Миши стала замена старой версии слухового аппарата, который он относил более четырех лет. Для Миши это крайне необходимо: чтобы развитие шло быстрее, чтобы он мог слышать и понимать окружающий его мир и свою маму.

«Нам очень повезло. Мы обратились в Фонд святой Екатерины за помощью и получили ее. Сейчас для Миши новый этап в развитии с большим объемом работы, потому что новый слуховой аппарат дает более обширное понимание мира. А реабилитационные занятия помогут с дальнейшим развитием речи и его поведения», – делится мама Миши Елена Еремеева.

Фото: Фонд святой Екатерины

Екатеринбург, Елена Сычева

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