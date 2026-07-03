Сварщик, электромонтер, а может, даже юрист. Какие профессии осваивают свердловские заключенные

В Свердловской области в исправительных учреждениях содержатся до 17 тысяч осужденных за различные преступления. И у каждого из них есть возможность получить профессию, чтобы найти работу после отбытия срока.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе управления ГУФСИН, при исправительных колониях есть 9 профессионально-технических училищ с филиалами. В 2026 году заключенные могут пройти обучение по 36 рабочим специальностям, которые наиболее востребованы и в колониях, и на рынке труда Свердловской области. Среди них: кочегар, крановщик, подсобный рабочий, стропальщик, электромонтер, обрубщик, сварщик, станочник, токарь, маляр, слесарь, печник, столяр, портной, пекарь, повар, парикмахер, прессовщик стеклопакетов, сантехник, оператор ЭВМ, мебельщик и машинист компрессорных установок.

За учебный год 2025/2026 училища при ГУФСИН выпустили 2157 человек, что на 134% больше утвержденного плана по профессиональному обучению заключенных. Сейчас по этим программам обучаются 88 человек. Кроме того, осужденные могут пройти обучение по двум программам среднего профессионального образования (соответствует учебе в колледже или техникуме) – это специальности «Сварщик ручной и частично механизированной сварки» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Выпуск составил 32 человека.

Есть и те заключенные, которые в колониях стараются получить высшее образование. Учатся они заочно и сами платят за учебу. По данным пресс-службы ГУФСИН, сейчас в колониях по вузовским программам обучаются 8 осужденных. Один из популярных у заключенных вузов – университет «Синергия». В этом учебном заведении 46 факультетов по самым разнообразным специальностям: от юриспруденции и психологии до анимации и геймдизайна.

Также на территории Свердловской области функционируют 10 исправительных центров (УФИЦ). Там содержатся более 1000 осужденных к принудительным работам. Они трудятся на промышленных предприятиях региона, живут в общежитиях исправительных центров. Условия отбывания наказания в исправцентрах намного мягче, чем в колониях. Осужденные могут иметь телефоны, наличные деньги, ходить в обычной одежде, самостоятельно готовить себе еду. Некоторые могут даже жить с семьями за пределами УФИЦ.

По данным исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле, двое осужденных получают высшее образование в заочном формате, еще двое – среднее специальное. Многие заключенные проходят обучение и повышение квалификации на своих работах. В том же исправцентре в Нижнем Тагиле с начала 2026 года 20 человек повысили разряды или переучились на другую специальность. Сейчас один осужденный обучается на водителя категории В от предприятия. Еще один человек, отбывающий наказание в УФИЦ № 1 при ИК-13 в Верхней Туре, получает высшее образование.

Кроме того, все осужденные обязательно получают среднее неполное образование в школах при ИК и СИЗО, если у них такового нет, отметили в пресс-службе ГУФСИН. В частности, в Кировградской воспитательной колонии есть школа для осужденных и обвиняемых подростков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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