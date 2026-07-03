В лучшей школе Академического района обновят библиотеку

В школе № 16 в течение лета построят новый современный библиотечно-информационный центр площадью около 450 квадратных метров. Там также разместится музей истории Академического района.

Планируется, что все работы будут завершены до конца лета и уже в начале сентября библиотечный центр откроет свои двери для учеников и педагогов. Здесь будет не только читальный зал, но и пространство для проведения лекций, мастер-классов и других мероприятий.

Работы финансирует фонд «Добрососедство», основанный членом совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое», депутатом Законодательного собрания Свердловской области Виктором Маслаковым. Стоимость проекта – 36 миллионов рублей. Непосредственную реализацию проекта и выполнение всех строительных работ берет на себя генеральный застройщик района – АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Школа № 16 – старейшая в Академическом и одна из самых заслуженных. Она регулярно входит в рейтинги лучших школ России и Свердловской области, занимая 164-ю строчку в топ-500 школ России и 6-е место среди школ Екатеринбурга.

«Школа № 16 растет. Ожидается, что в новом учебном году за парты сядут уже около 2600 школьников. Новое пространство точно будет востребовано как для учебной, так и для внеурочной деятельности», – рассказал Виктор Маслаков.

В библиотечно-информационном центре разместится музей истории Академического района, созданный также в партнерстве с фондом «Добрососедство». Напомним, в прошлом году в Академическом при поддержке фонда началась работа по созданию сети интерактивных музеев в школах, у каждого из которых своя тематика. Фонд выделил на этот проект 7 миллионов рублей. Так, в школе № 133 сделали музей архитектуры. В школе № 19 – музей боевой славы, в школе № 123 – музей медицины и санитарии, в школе № 181 – музей науки и интеллекта.

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