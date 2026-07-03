Поставка на Урал топлива снизилась на 4%

В июне 2026 года крупные нефтяные компании снизили поставку топлива в Свердловскую область на 4% по сравнению с июнем 2025 года.

Как сообщили в ДИПе, об этом доложил губернатору Денису Паслеру замгубернатора Сергей Швиндт. При этом в целом поставки топлива в регион остаются стабильными.

По поручению губернатора продолжается анализ потребности в топливе организаций, обеспечивающих жизнедеятельность региона. В первую очередь речь идет о медицинских учреждениях, аварийно-спасательных и диспетчерских службах. После завершения оценки будет принят комплекс дополнительных решений, направленных на гарантированное обеспечение топливом социально значимых потребителей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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