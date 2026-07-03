Более 460 тысяч свердловчан перешли на электронные квитанции

Жители Свердловской области все чаще отказываются от бумажных квитанций «ЭнергосбыТ Плюс» в пользу электронной версии платежных документов. На экологичный метод расчетов перешли уже более 460 тысяч человек, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе компании.

Энергетики всячески поддерживают этот тренд, в том числе и экологическими акциями. Например, в Новой Ляле около офиса «ЭнергосбыТ Плюс» растут редкие для северных районов сербские ели. Эти деревья ценятся за пушистую крону и длинные иголки. Несколько лет назад ели высадили жители и работники компании – деревья успешно прижились и теперь радуют новолялинцев.

По подсчетам энергетиков, только за первое полугодие 2026 года благодаря переходу на электронные квитанции свердловчане спасли от вырубки 590 деревьев – это примерно один гектар леса. Жители отмечают удобство цифровых документов: электронная квитанция приходит на e-mail, ее невозможно потерять или испортить, а оплата происходит по QR-коду. Кроме того, при переходе на электронные квитанции не нужно подтверждение социальных льгот, так как «Энергосбыт» направляет реестры в органы соцзащиты в электронном виде.

Подключить «Электронную квитанцию» и стать экологически ответственным клиентом можно в личном кабинете на сайте www.ekb.esplus.ru, в мобильном приложении «Энергосбыт +» или в ближайшем офисе энергокомпании.

Новая Ляля, Ангелина Сергеева

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