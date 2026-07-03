Назван уровень тревожности россиян

Россияне рассказали о своем уровне тревожности. По данным ФОМ, впервые с февраля этого года 55% опрошенных сообщили, что чувствуют тревогу – у себя или своих близких.
Спокойных россиян, согласно опросу, набралось 39%. В последний раз такие же показатели были тоже в феврале 2026-го.
Наконец, остальные 6% опрошенных сообщили, что не могут однозначно идентифицировать свое настроение.
В опросе приняли участие 1500 человек из 51 региона России.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»