Назван уровень тревожности россиян

Россияне рассказали о своем уровне тревожности. По данным ФОМ, впервые с февраля этого года 55% опрошенных сообщили, что чувствуют тревогу – у себя или своих близких.

Спокойных россиян, согласно опросу, набралось 39%. В последний раз такие же показатели были тоже в феврале 2026-го.

Наконец, остальные 6% опрошенных сообщили, что не могут однозначно идентифицировать свое настроение.

В опросе приняли участие 1500 человек из 51 региона России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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