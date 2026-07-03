Раскопки в центре города и IT-боты: как школьники Екатеринбурга проводят трудовое лето (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается летняя занятость подростков от 14 до 18 лет в рамках программы трудовых отрядов главы Екатеринбурга «Орлята». Если четыре года назад, на старте проекта, в нем участвовало около 2,5 тысячи человек, то в текущем сезоне число желающих трудоустроиться превысило 6 тысяч. Школьникам предлагается семь основных направлений деятельности, причем в этом году перечень пополнился тремя новыми: культурно-массовые мероприятия, информационные технологии и археология, – которые были введены по просьбам самих ребят.

Особый интерес у подростков вызвало археологическое направление. В течение лета в историческом центре Екатеринбурга, у спорткомплекса «Динамо», юные исследователи будут вести раскопки. Место выбрано неслучайно: именно от набережной реки Исети начиналось строительство города. За месяц работы отряду уже удалось обнаружить монеты XVIII века, подковы, старинную керамику, бутылки, череп лошади и другие кости животных. «Некоторые находки еще предстоит идентифицировать на экспертизе, но уже ясно, что все они представляют культурную ценность», – подчеркнул руководитель отряда Максим Аксенов. Подростки работают под руководством профессиональных историков, которые не только передают методику раскопок, но и рассказывают об исторических фактах. Как поясняют организаторы, главное – интерес ребенка: если он есть, всему остальному научат на практике.

Не меньшей популярностью пользуется и новое IT-направление. Ребята осваивают цифровые технологии, работают с современными программными продуктами и создают реальные проекты, способные принести пользу городу. Сейчас, например, юные программисты занимаются разработкой экологического чат-бота для платформы MAX.

Бот помогает жителям Екатеринбурга находить пункты приема вторсырья, дает персональные эко-советы и мотивирует сдавать отходы на переработку. В ответ на каждую сдачу пользователь получает баллы. При разработке ребята использовали такими программами, как Python, PyCharm, Docker, GitHub и Visual Studio 2026.

Также по просьбам ребят в этом году открыли направление, связанное с организацией культурно-массовых мероприятий. Подростки учатся разрабатывать, проводить и сопровождать события – в первую очередь, в преддверии крупных городских фестивалей, включая предстоящий фестиваль молодежи.

Традиционно самым массовым направлением остается благоустройство – в нем занято более 75 отрядов. Ребята приводят в порядок парки, обновляют цветочные клумбы, высаживают растения и ухаживают за газонами. Благодаря множеству партнеров, среди которых городские службы и предприятия, именно это направление предлагает наибольшее число рабочих мест.

Также у подростков есть возможность попробовать свои силы в других направлениях. Краеведы занимаются разработкой экскурсионных маршрутов для гостей уральской столицы, а в свободное время ребята посещают музеи и парки, углубляя свои знания об истории города.

Медиаотряд предлагает юным журналистам и творческим натурам освоить навыки съемки, монтажа, дизайна и сценического мастерства. Для тех, кто стремится попробовать себя в педагогике и организации детского досуга, есть возможность трудоустроиться в отряды помощников вожатых: здесь подростки становятся полноценными организаторами лагерной жизни – проводят активности, сопровождают отряды на выездных мероприятиях и готовят их к ключевым событиям смены.

Для ребят предусмотрено два формата занятости – двухчасовой и четырехчасовой, и каждый подросток может выбрать удобное для себя время. В зависимости от направления заработок варьируется от 7 до 25 тысяч рублей, причем самые высокие доходы в этом году – у археологов. «Занятость ребят – это не только зарплата, которая тоже играет немаловажную роль. Ребята больше замотивированы на личностный рост и возможность получить профессиональный опыт», – подчеркнула заместитель главы Екатеринбурга, руководитель аппарата администрации города Марина Фадеева.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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