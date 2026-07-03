Четыре трамвая и два троллейбуса временно изменят маршруты

С 11 по 14 июля в Екатеринбурге будут ремонтировать трамвайные пути на перекрестке улиц Малышева и Мира. В связи с этим будет ограничено движение автотранспорта и изменена схема движения трамваев № 8, 13, 15, 23 и троллейбусов № 36 и 37.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, схема движения трамваев будет следующей:

– маршрут № 8: Машиностроителей – Донбасская – Победы – Кузнецова – Космонавтов – Трамвайный – Смазчиков – Луначарского – Ленина – УрФУ– Гагарина – Блюхера – Шарташ;

– маршрут № 13: 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – Шарташ;

– маршрут № 15: Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московская – Ленина – гостиница «Исеть»;

– маршрут № 23: Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – Блюхера – Шарташ.

Троллейбусы будут следовать по улицам:

– маршрут № 36: Химмаш – Инженерная – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Белинского – Малышева – Гагарина – Первомайская – Студенческая – Академическая. Далее от Академической – Мира – Первомайская – Гагарина – Малышева – Розы Люксембург – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Щербакова – Пархоменко – Грибоедова – Инженерная – Химмаш;

– маршрут № 37: Посадская – Репина – Малышева – Мира – Уралобувь. Далее от Уралобувь – Мира – Педагогическая – Гагарина – Малышева – Репина – Посадская.

Объезд автотранспорта будет направлен по переулку Отдельный – улицам Гагарина – Малышева – Мира.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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