Вода в реке Нице продолжит прибывать

В ближайшие несколько дней подъем уровня воды в реке Нице продолжится и достигнет неблагоприятных значений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.

Завтра ожидается увеличение зоны затопления поймы, затопление придомовых территорий, отдельных жилых домов и участков автодорог в Ирбите и в отдельных населенных пунктах Ирбитского района.

Кроме того, возможны подтопления в Ачите, Красноуфимске, Серове, Сосьве, Гаринском районе.

Ирбит, Елена Владимирова

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