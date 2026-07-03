В Свердловской области нет пригодных для купания водоемов

В текущем летнем сезоне в Свердловской области нет безопасных для купания водоемов, констатирует Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, что водные объекты не получили ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, так как собственники зон рекреаций не подавали заявки.

Тем не менее санврачи ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. По свежим результатам исследований выяснилось, что 29,6% отобранных проб воды не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям, 34,8% проб – по микробиологическим показателям, 3,6% проб – по паразитологическим. На пляжах также были отобраны и исследованы 27 проб почвы. Из них шесть не соответствуют установленным нормативам.

По прогнозу синоптиков, с 4 по 6 июля в Свердловской области ожидается жаркая погода. Днем воздух прогреется до +28°…31°С, ночью будет 12-17°. Дождей не ожидается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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