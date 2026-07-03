В Академическом остались места в первых классах после первого этапа зачисления

В Екатеринбурге закончился первый этап записи детей в первые классы. С 1 апреля по 30 июня заявления принимали от льготников и тех, кто живет на территории, закрепленной за школой. Как правило, непросто приходится жителям Академического района – ежегодно там огромный конкурс из-за высокой плотности населения. Но в этом году после первого этапа свободные места еще остались.

Как рассказали «Новому Дню» в мэрии, в Академическом районе первоклассников принимают девять школ. «Всего открыто 3031 место для первоклассников, с учетом мест для детей, обучающихся в специальных коррекционных классах. По одному первому специальному коррекционному классу набирают школы № 25 и № 133. По состоянию на 02.07.2026 в школах Академического района свободно 469 мест для подачи заявлений», – заявили в Администрации.

Точные цифры по свободным местам в остальных школах города и списки зачисленных после первого этапа станут известны после 5 июля – когда школы обработают все документы и издадут приказы о зачислении.

С 6 июля начнется второй этап записи детей в школы – уже на свободные места.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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