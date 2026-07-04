На Урале продолжается ликвидация последствий дождевых паводков

В Свердловской области сотрудники МЧС России продолжают оказывать помощь населению в зоне паводка, возникшего после обильных дождей и ливней.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, по данным на 4 июля до сих пор остаются затоплены 115 частных жилых домов, 53 дачных дома, 1831 приусадебных участка, 8 низководных мостов, расположенных в 18 муниципальных образованиях. Из затопленного жилья эвакуировано 290 человек. В пунктах временного размещения остаются 5 человек, остальные находятся у родных и близких.

За прошедшие сутки уровень воды в водоемах снизился, и 167 жилых дома, 6 дачных домов, 910 приусадебных участка освободились от воды. На затопленных территориях выставлены временные гидропосты, производится снятие контрольных показаний. Сотрудники ведомства оказывают адресную помощь жителям, производят откачку воды с помощью мотопомп, эвакуируют граждан из зон затопления, патрулируют территории, обходят дома и информируют население. Для пострадавших налажена доставка питьевой воды. С помощью беспилотных летательных аппаратов осуществляется мониторинг ситуации и оперативное реагирование. Продолжаются работы по очистке речных русел, уборке мусора из береговой зоны, производится осмотр мостовых сооружений, восстановление дорожного покрытия, отсыпка береговой линии. В некоторых муниципальных образованиях откачка воды осуществляется с использованием мотопомп.

Екатеринбург, Елена Васильева

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