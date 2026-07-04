Штырков забрал победу у Автомата на турнире RCC

В соглавном событии турнира RCC 25 состоялся поединок Ивана Штыркова и Гаджи «Автомата» Наврузова – бой проходил по правилам кикбоксинга в маленьких перчатках.

В трехраундовой встрече Штырков оказался сильнее: все судьи единогласно отдали ему победу. Наврузов сумел отличиться только в конце первого отрезка, достав Ивана коленом в прыжке. Финт, правда, вышел спортсмену боком – Гаджи получил травму ноги.

Екатеринбург, Елена Сычева

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