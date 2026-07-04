Штырков забрал победу у Автомата на турнире RCC

В соглавном событии турнира RCC 25 состоялся поединок Ивана Штыркова и Гаджи «Автомата» Наврузова – бой проходил по правилам кикбоксинга в маленьких перчатках.
В трехраундовой встрече Штырков оказался сильнее: все судьи единогласно отдали ему победу. Наврузов сумел отличиться только в конце первого отрезка, достав Ивана коленом в прыжке. Финт, правда, вышел спортсмену боком – Гаджи получил травму ноги.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»