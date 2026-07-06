Михаил Мишустин прилетел на Урал и встретился с губернатором Денисом Паслером (ФОТО)

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область. В воскресенье, 5 июля, премьер-министр встретился с губернатором Денисом Паслером. Как рассказал глава региона в своем канале в мессенджере Max, речь шла в том числе о подготовке высококвалифицированных кадров.

«Рассказал Михаилу Владимировичу о необходимости трансформации Уральского государственного медицинского университета в современное учебное заведение с образовательной, научной, жилищной и спортивной инфраструктурой. Проект масштабный и требует федерального софинансирования. Будем работать с Правительством России над его реализацией», – сообщил Паслер. Сегодня днем Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии форума-выставки «Иннопром».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube