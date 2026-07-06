В Екатеринбурге открылась 16-я Международная промышленная выставка «Иннопром»

В Екатеринбурге началась 16-я промышленная выставка «Иннопром». В этом году страной-партнером мероприятия выступает Индонезия. Выставка пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 6 по 9 июля. В этом году главная тема выставки – «Индустрия 360: производство без границ», отражающая современные тенденции развития мировой промышленности.

Как сообщили в ДИПе, экспозиция разместится на площади 50 тыс. кв. метров. В выставке примут участие более 850 организаций. Свои национальные экспозиции представят 5 стран: Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь. Среди других зарубежных участников выставки – компании и деловые объединения из Вьетнама, Индии и Китая. Главным событием станет пленарное заседание «Промышленная Индустрия 360».

Ожидается, что в заседании примут участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, который прибыл в Екатеринбург накануне вечером, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, председатель кабинета министров Кыргызской Республики – руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев и премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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