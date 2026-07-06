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На «Иннопром» запретили проносить портативные зарядки

На «Иннопром» запретили проносить портативные аккумуляторы любой емкости. Пронести их через интроскоп на входе не получится. При этом к этому часу места в ящиках для хранения закончились, посетители оставляют «запрещенку» на крыше ячеек на свой страх и риск.

Отметим, полный перечень недопустимых предметов в этом году достаточно большой. В него попали фото- и видеооборудование, любые жидкости, еда, фонарики, рекламные буклеты, мотоциклетные шлемы, а также любые шприцы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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