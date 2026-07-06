От Арбата до Академического: в Москве открылась выставка, посвященная эволюции российских городов

В Москве на Арбате открылась фотовыставка «Городская эволюция. 35 лет развития», которая посвящена юбилею Союза российских городов. В секции Екатеринбурга представлены фотографии Академического района и креативного кластера «Домна».

Экспозиция показывает эволюцию городской среды – от кризиса 1990-х годов к современным урбанистическим решениям. Академический здесь присутствует как успешный и получивший признание пример реализации проекта комплексного освоения территории. За два десятилетия район прошел путь от идеи до статуса отдельного административного района Екатеринбурга, полученного в 2021 году, от мастер-плана до 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Кроме того, в районе построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты. Проект КОТ «Академический» реализует в уральской столице ГК «КОРТРОС» в лице АО СЗ «РСГ-Академическое».

Выставка организована Союзом российских городов при поддержке Правительства Москвы, Общественной палаты РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В экспозиции представлены достижения 21 города – активных членов Союза. В выставке «Городская эволюция. 35 лет развития» представлены фотографии двух десятков городов: Москвы, Архангельска, Благовещенска, Великого Новгорода, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Иркутска, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Ханты-Мансийска и Челябинска. Экспозиция будет работать до 31 июля.

Фото АО СЗ «РСГ-Академическое»

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