Вода в уральских реках поднялась почти на 5 метров

Прошедший июнь стал практически самым дождливым за всю историю метеонаблюдений на Урале. Как сообщает Уральский гидрометцентр, количество дней с осадками 10 мм и более почти в 4-6 раз превысило норму, составив 7-12 дней (норма 2 дня). Сумма осадков в 2,5-3 раза, местами в 3,5-4 раза превысила норму.

Дождям часто сопутствовали грозы, количество которых оказалось близким к максимальным значениям (отмечено 12-16 дней с грозой, тогда как в обычном июне бывает 4-6). Избыток влаги привел к сильному переувлажнению верхнего слоя почвы, местами к застою воды на полях, нарушилась аэрация почвы. Заготовка многолетних трав на сено осложнялась из-за частых дождей. В Туре, Нице, Пышме, Лозьве, Сосьве и их отдельных притоках, Весляне, Иньве наблюдались высокие дождевые паводки, общий подъем уровней воды составил 1,8-4,8 м. Местами уровни воды были близки к пикам весеннего половодья или превысили их. Это привело к выходу рек из берегов, затоплению низководных мостов, подтоплению садовых участков, домов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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