В реке Исеть утонул 15-летний подросток

В Каменске-Уральском на реке Исеть утонул подросток. Как сообщает сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсетях, течение в Исети там, где утонул ребенок, сейчас очень сильное из-за обильных дождей, которые прошли ранее.
Мальчику было 15 лет. Сейчас спасатели на катере ведут поиски тела, работают водолазы поисково-спасательного отряда Каменска-Уральского.
Каменск-Уральский, Елена Владимирова
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