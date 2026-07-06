В реке Исеть утонул 15-летний подросток

В Каменске-Уральском на реке Исеть утонул подросток. Как сообщает сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсетях, течение в Исети там, где утонул ребенок, сейчас очень сильное из-за обильных дождей, которые прошли ранее.

Мальчику было 15 лет. Сейчас спасатели на катере ведут поиски тела, работают водолазы поисково-спасательного отряда Каменска-Уральского.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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