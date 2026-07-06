В уральских школах началась запись первоклассников не по прописке

В Свердловской области начался второй этап записи детей в первые классы. До 5 сентября родители будущих первоклассников могут подать документы в любую школу региона при наличии свободных мест. Как сообщили в ДИПе, в новом учебном году за школьные парты сядут около 41 тысячи первоклассников, их готовы принять 978 школ региона. В первый класс принимаются дети в возрасте не младше 6,5 лет и не старше восьми лет.

Подробная инструкция по подаче заявления и алгоритм поступления размещены на портале «Госуслуги». Родители могут отслеживать очередь на зачисление в первый класс на официальном сайте Министерства образования Свердловской области. Решения о зачислении будут размещены на официальных сайтах школ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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