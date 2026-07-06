В реке Тагил утонула 13-летняя девочка

В воскресенье, 5 июля в Народном парке в Нижнем Тагиле утонула 13-летняя девочка. Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, девочка с подругой гуляла в парке и решила искупаться в реке Тагил. «В первый раз она благополучно находилась в воде порядка 10 минут. А спустя примерно полчаса вошла в воду повторно, но на этот раз круг стало уносить течением. Девочка запаниковала и выпала из плавсредства. Ставший очевидцем ЧП мужчина предпринял попытку прийти на помощь, но из-за быстрого течения сделать этого не смог», – сообщил полковник Горелых.

Представитель полиции также рассказал подробности гибели подростка в Каменске-Уральском: «Молодой человек приехал в Каменск-Уральский вместе с подругой, чтобы отметить её день рождения у бабушки. Вечером компания из четырёх человек отправилась на берег местной реки. Парень, находясь в воде, оступился, но, поскольку плавать не умел, выбраться самостоятельно ему не удалось. Попытка друзей спасти его оказалась безуспешной». Тела обоих подростков ищут сотрудники МВД, МЧС и волонтёры.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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