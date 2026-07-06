Грибники ведрами собирают лисички в уральских лесах

В лесах Свердловской области начался сезон лисичек – грибники уже собирают их вёдрами. Столь щедрому урожаю способствовала погода: обильные дожди, не прекращавшиеся почти весь июнь, перед нынешней жарой создали идеальные условия для роста этих грибов.

Лисички находят в окрестностях Асбеста, Артей, Каменска-Уральского, Палкинского Торфяника, а также у Верхнего Дуброво и Верхней Пышмы. Любители тихой охоты делятся: сейчас в лесах преобладают мелкие грибы, но нередко попадаются и крупные. Правда, поиск требует терпения: трава стоит по колено, лисички прячутся под листьями, а комаров в лесах в этом году особенно много. Лисички чаще всего встречаются в бору, на зелёном мху, под соснами, отмечают грибники. Помимо обыкновенных, попадаются также белые и черные лисички.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube