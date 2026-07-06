На Урале восстановился лес, съеденный шелкопрядом (ФОТО)

На берегу Исети у порога Ревун в Каменском районе восстановился лес, который в прошлый сезоны съел шелкопряд. Популярное у туристов место пугало стволами берёз, полностью обглоданных гусеницами. Теперь же деревья снова зазеленели листвой.

Отметим, что нашествие непарного шелкопряда происходит, как правило, раз в 3-5 лет. В случае, если гусеницы обгладывают деревья несколько сезонов подряд, то деревья могут погибнуть, однако, как правило, растения восстанавливаются.

Лес на Ревуне в 2025 году

Екатеринбург, Елена Сычева

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