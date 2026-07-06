Премьер-министр Армении Пашинян прибыл в Екатеринбург

В Екатеринбург прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономический отношений Свердловской области Вячеслав Ярин.

«Встретили высокопоставленных иностранных гостей в Екатеринбурге! Премьер-министр Казахстана Олжас Абаевич Бектенов и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян примут участие в главной промышленной выставке «Иннопром», – написал министр в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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