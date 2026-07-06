В аэропорту Кольцово сняли ограничения на вылет и прилет

В Кольцово сняли все ограничения, которые вводили сегодня утром. Аэропорт Екатеринбурга работает в штатном режиме. Рейсы вылетают и прибывают по скорректированному расписанию. Следить за ним посоветовали по онлайн-табло на сайте аэропорта.

Напомним, в 8:30 в Екатеринбурге и Свердловской области был объявлен режим опасности по БПЛА. Следом ввели ограничения на прибытие и отправку самолетов.

Сегодня в Екатеринбурге стартовала промышленная выставка Иннопром. Она проводится уже в 16-й раз. На неё прибыли премьер-министр России Михаил Мишустин, а также его коллеги из Армении, Киргизии, Беларуси.

Екатеринбург, Елена Сычева

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