В Свердловской области снят режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности в Свердловской области отменили в 16:10. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

Напомним, режим беспилотной опасности был введен сегодня в 08:32. Также на несколько часов аэропорт Кольцово перестал принимать и выпускать рейсы. Тем не менее, выставка-форум «Иннопром» открылась по расписанию. В ее работе участвуют премьер-министр России Михаил Мишустин, а также главы правительств Армении, Белоруссии и Киргизии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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