В 129 школах Екатеринбурга остались места для первоклассников

В уральских школах с 6 июля началась запись первоклассников не по прописке. До 5 сентября родители могут подать документы в любую школу региона при наличии свободных мест.

Как сообщили в администрации Екатеринбурга, в 129 школах города есть свободные места для зачисления в первые классы – всего их насчитывается 4 678. Полностью укомплектованы первые классы в 29 школах. На данный момент зачислено 15 182 ребёнка.

Подробная информация о свободных местах, а также номера телефонов, по которым родители могут получить консультации по вопросам приёмной кампании, опубликованы на официальных сайтах школ.

Способы подачи заявления с 6 июля остались без изменений. Сделать это можно в электронном виде через госуслуги, лично в любом отделении МФЦ, лично в школе – по графику работы приемных комиссий, заказным письмом с уведомлением о вручении через организации почтовой связи.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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