Первый скоростной электропоезд на Урале выпустят уже в этом году

Еще до конца этого года в Свердловской области будет выпущен первый скоростной электропоезд нового поколения.

Об этом заявил на пленарной сессии «Иннопрома» председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Одним из ключевых вызовов технологического обновления в транспортном машиностроении стала организация высокоскоростного железнодорожного сообщения. Реализация этой масштабной инициативы идёт уверенными темпами. Именно здесь, в Свердловской области, запускается производство по‑настоящему уникальных электропоездов. Изготовлен, и мы сегодня уже видели, ряд опытных узлов и агрегатов. До конца текущего года начнётся сборка первого состава.

Пилотный маршрут соединит Москву и Санкт-Петербург. Для строительства магистрали сформирован крупный заказ на внутреннем рынке на рельсовую продукцию, арматуру, мостовую сталь и стальные канаты общим объёмом свыше 1 млн т», – цитирует Мишустина пресс-служба федерального правительства.

«Это инновационный для страны проект, и мы гордимся тем, что первый высокоскоростной электропоезд из российских комплектующих собирают на Урале», – написал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер.

Полпред президента на Урале Артем Жога тоже упомянул в своих соцсетях этот проект: «Один из главных проектов – строительство поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали, которые будут развивать скорость до 400 км/ч. Проект реализуется в Свердловской области на площадке завода «Уральские локомотивы». Сборка первого состава начнётся уже в конце года».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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