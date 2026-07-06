Глава Минпромторга РФ: «Наша мечта – половина рейсов должны совершаться малой авиацией»

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал о перспективах развития малой авиации в стране.

«Наша страна имеет огромную территорию. У нас в целом 22% авиационных полос могут работать только с малой авиацией. Главная задача государства – поддержать два направления, это разработка двигателей и авионики. Коллеги из ЦИАМ (Центральный институт авиационного моторостроения – прим. ред.) развивают целое семейство движков РПД-150. Есть и частные инициативы, которые мы готовы поддерживать. Разработать двигатель, провести сертификацию, получить все разрешительные документы – это миллиарды рублей. Но от двигателя и строится весь самолет. Вторая часть тоже сложная, авионика. Это бортовое радиоэлектронное оборудование. И здесь у нас есть хороший опыт унификации БРЭО по линии продукции ОАК, для самолетов МС-21, «Суперджет» и других машин. Наша задача сделать БРЭО современным и для малой авиации. Чтобы оборудование было максимально автоматизировано, и в том числе, носило элементы искусственного интеллекта. Автопилотирование позволит снизить порог входа в профессию пилота», – отметил Алиханов на тематической сессии «Крылья малой авиации: перспективы развития».

Министр также отметил успехи в производстве российских вертолетов, которые помогают решать транспортные задачи на Дальнем Востоке и в северных регионах страны. По его словам, за последние три года было изготовлено 86 вертолетов Ми-8, и еще 72 машины будут поставлены в 2026 и 2027 годах. В ближайшее время планируется завершить сертификацию российских вертолетов Ка-226 и «Ансат» с новыми двигателями.

В то же время Алиханов указал, к каким показателям должна стремиться малая авиация. «Не секрет, что у нас кратно сократилось количество населенных пунктов, из которых летали малые самолеты и вертолеты. Да, организовать регулярные рейсы с каждым населенным пунктом крайне сложно. Но авиация общего назначения может совершать нерегулярные рейсы под конкретные задачи. И здесь как раз может быть система распределения, когда малая авиация летит через несколько населенных пунктов, с грузом или с пассажирами, или комбинированным составом. Такие задачи могут решать небольшие компании или даже отдельные пилоты, которые владеют машинами.

Я думаю, хотя это пока мечта, что если половина рейсов в стране будет совершаться малой авиацией, это будет тот баланс, к которому нужно стремиться. Конечно, пока мы далеки от этого. Но фундаментом для этой системы должны стать двигатели и авионика, которые мы можем предложить рынку», – отметил федеральный министр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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