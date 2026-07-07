В Екатеринбурге побит температурный рекорд 1989 года

В понедельник в Екатеринбурге температура воздуха поднялась до +31,5 С. Это самое жаркое 6 июля с 1989 года, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». В некоторых районах Свердловской области было еще жарче: в Алапаевске +32,3 С, в Красноуфимске +33,6 С.

Однако уже сегодня во второй половине дня погода изменится, в область придет холодный атмосферный фронт. Перед фронтом в регионе ожидается формирование гроз. Есть вероятность сильных ливней, преимущественно локальных, шквалистого усиления ветра свыше 20 м/с, града.

Вероятность грозы в Екатеринбурге синоптик Алексей Пулин сегодня оценивает в 55%, также вероятны ливни. Температура воздуха днем до +30, ночью похолодает до +18. Завтра днем ожидается +23, послезавтра +26, 10 июля – до +27, до конца недели возможны дожди и грозы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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