Как безопасно загорать на Урале – советы экспертов

На Урале установилась очень жаркая погода. В Екатеринбурге с выходных на берегах Шарташа и Визовского пруда настоящий ажиотаж. Особо смелые взрослые и дети уже купаются, хотя воду теплой назвать пока нельзя. Как нельзя ее назвать и чистой. Официально в Свердловской области, по данным Роспотребнадзора, разрешено работать только одному пляжу в Новоуральске.

Однако желающих купаться и загорать это не останавливает.

Косметологи, между тем, в очередной раз предупреждают, что многочасовые солнечные ванны на Урале, как и на юге страны, могут вызвать серьезные ожоги и солнечные удары. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно соблюдать ряд простых правил.

Во-первых, загорать необходимо начинать постепенно. Не следует проводить на открытом солнце свыше 50 минут в день. Продолжительность же первых солнечных ванн не должна превышать 5-10 минут. И только при постепенном увеличении времени сеансов нужно доводить времяпровождение на солнце до 30-40 минут – более продолжительный загар вреден для здоровья. Также не стоит забывать о времени для загара. Самый оптимальный вариант – с 8 до 10:30 утра и после 16:00, когда солнечная активность малая. Подробную информацию об опасном времени нахождения на солнце всегда можно найти в своем смартфоне во вкладке «Погода». Необходимо всегда пользоваться солнцезащитной косметикой и своевременно подновлять ее слои на коже.

По словам косметологов, загорать под уральским солнцем нужно вблизи водоемов и при температуре не больше 35 градусов. Чтобы избежать проблем с кожей, лучше контролировать ее состояние и сразу же уходить в тень, если она покраснела. Во избежание солнечного удара необходимо носить головные уборы.

В случае, если загорающий все же получил солнечный удар, который сопровождается головной болью, шумом в ушах, тошнотой, усиленным сердцебиением, ему немедленно нужно оказать первую помощь. Для этого человека необходимо перенести в тень, положить на голову полотенце, смоченное холодной водой, и дать выпить прохладной воды. Если состояние пострадавшего от этого не улучшится, стоит обратиться к медикам за профессиональной помощью.

При первых признаках солнечных ожогов специалисты рекомендуют принять аспирин или другое обезболивающее средство. Также, если под рукой нет медицинских препаратов, на ожог можно наложить прохладные компрессы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube