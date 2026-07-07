На Урале в зоне подтопления остаются 924 дачных участка и 52 садовых дома

В Свердловской области в зоне подтопления остаются 10 частных жилых домов, 52 дачных дома, 924 приусадебных участка и 8 низководных мостов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

За вчерашние сутки от паводковых вод освободились 8 жилых домов и 123 приусадебных участка в 15 населенных пунктах, снизился уровень воды в реках Чусовая и Тагил.

В то же время в 4 населенных пунктах произошло подтопление 25 земельных участков, зафиксирован подъем воды на реке Ница, в ближайшие дни он продолжится.

К работам в зоне ЧС привлечены 258 человек и 59 единиц техники, в том числе 199 спасателей и 51 единица спецтехники от МЧС России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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