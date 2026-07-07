Еще два подростка утонули в Свердловской области

Еще два смертельных несчастных случая на воде зарегистрировано за прошедшие сутки в Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, один несовершеннолетний утонул в реке Пышме в городе Сухой Лог, другой – на акватории Нижне-Качканарского водохранилища в городе Качканар. По обоим случаям проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Как уже писал «Новый День», в минувшие выходные на воде погибли двое подростков – 17-летний юноша в Каменске-Уральском и 13-летняя девочка в Нижнем Тагиле.

По данным паблика «Подслушано Каменск-Уральский», тело юноши было найдено вчера вечером. Около 22:00 очевидец увидел его в реке недалеко от Волковской плотины. На место выехали спасатели, СК и полиция. Тело достали, личность погибшего подтверждена.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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