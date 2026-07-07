В «Оленьих ручьях» снова разрешили сплавы: река Серга вернулась в свое русло

В Нижних Сергах сняли запрет на сплавы по реке Серге, вызванный ее разливом. Об этом сообщает администрация природного парка «Оленьи ручьи».

«Спешим сообщить радостную весть: запрет на сплав отменен! Река вернулась в свое русло и готова к новым приключениям. Теперь вы можете без опасений планировать свои выходные на воде. Готовьте весла и отправляйтесь навстречу стихии!», – говорится на странице парка «ВКонтакте».

Как уже писал «Новый День», вечером 29 июня из-за сильных ливней резко поднялся уровень воды в реках Заставка, Серга и в Нижнесергинском водохранилище. В Нижних Сергах был разрушен пешеходный мост, затоплены 50 домов, в которых проживают 120 человек. Пострадал и местный Крестовоздвиженский храм. В районе был введен режим ЧС. Ситуация стабилизировалась к 4 июля.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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