С начала сезона клещи покусали 17 тысяч уральцев

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 17 тысяч пострадавших от присасывания клещей, что в 1,5 раза ниже аналогичного периода 2025 года. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализирован 101 человек, на клещевой боррелиоз – 190 человек.

В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медорганизаций исследовано 15,5 тысячи особей клещей. В 1,4% проб обнаружены возбудители клещевого энцефалита, в 47,6% – лайм-боррелиоза, в 3,7% – моноцитарного эрлихиоза, в 1,4% – гранулоцитарного анаплазмоза. Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 102 131 вакцинация и 257 885 ревакцинаций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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