Из-за жары на Урале ограничили движение грузовиков по федеральным дорогам

ФКУ «Уралуправтодор» ввело временные ограничения для водителей грузовиков. Как сообщает канал учреждения в мессенджере Макс, в связи с неблагоприятными погодными явлениями (температура воздуха свыше 32℃) с 10:00 до 22:00 ограничено движение грузового транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы на федеральных автодорогах Челябинской, Курганской, Тюменской областей.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

Челябинск, Курган, Тюмень, Елена Владимирова

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