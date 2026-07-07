Индекс промышленного производства на Урале упал на 10%

По итогам первых 5 месяцев 2026 года индекс промышленного производства (ИПП) в Свердловской области составил 90% к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, сильнее всего просела обрабатывающая промышленность – здесь ИПП составил всего 88,5%, тогда как в добыче полезных ископаемых – 91,4%, водоснабжении и водоотведении и утилизации отходов – 96,8%, обеспечении электроэнергией и газом – 103,9%. Одновременно продолжается рост объемов ввода в эксплуатацию жилья. Всего за январь-май на Среднем Урале введено 1 778,1 тысячи кв.м. жилья, или 121,9% к прошлому году, сдано 27 988 квартир, что в 1,7 раза больше 2025 года.

Сохраняются объемы потребительского рынка. На походы в заведения общепита уральцы потратили за 5 месяцев 76,3 млрд рублей, или 113,2% к прошлому году, в магазинах – 788,8 млрд рублей (+4,7%), на платные услуги – 344,2 млрд рублей (+1,2%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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