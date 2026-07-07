Свердловскстат: средняя зарплата на Урале превысила 92 тысячи рублей

По итогам первых четырех месяцев 2026 года средняя зарплата работников организаций в Свердловской области составила 92 870 рублей. Как сообщает Свердловскстат, это на 9,2% выше 2025 года.

Однако реальный рост заработной платы – существенно ниже, всего 2,2%. При этом в некоторых отраслях сотрудники зарабатывают гораздо меньше средней цифры, а в некоторых – гораздо больше. Среди самых низкооплачиваемых работников – сотрудники гостиниц и общепита, администраторы, а больше других получают научные работники, финансисты и айтишники. Добавим, средняя зарплата в целом по РФ заметно выше. По итогам первого квартала, сообщает Росстат, она составила 106 979 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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