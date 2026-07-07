В аэропорту Екатеринбурга построят ангар для самолетов МС-21

Аэропорт «Кольцово» и авиакомпания «Уральские авиалинии» договорились о строительстве нового специализированного ангара для обслуживания самолетов. Соглашение было подписано на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в присутствии губернатора Дениса Паслера.

«По сути, это подготовка к началу эксплуатации российского пассажирского самолёта МС‑21. Реализация проекта позволит поддерживать лётную годность флота и гарантировать безопасность полётов, что является важнейшим приоритетом для всей отрасли. Строительство масштабного объекта подтверждает статус Екатеринбурга как ключевого логистического и индустриального центра страны. Кроме того, строительство нового объекта позволит создать новые высокотехнологичные рабочие места, что тоже имеет большое значение для региона», – сообщил Паслер в соцсетях. Стоимость проекта оценивается в 4 миллиарда рублей. Ввод в эксплуатацию нового ангара планируется в 2032-2033 годах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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