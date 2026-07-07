13-летняя девочка помогла телефонным мошенникам ограбить свою квартиру

В Екатеринбурге очередной жертвой телефонных мошенников стала 13-летняя девочка, которая невольно помогла злоумышленникам ограбить свою квартиру. Как сообщили в пресс-службе свердловской полиции, неизвестные позвонили школьнице на мобильный телефон под видом службы доставки. Девочку попросили назвать код из СМС якобы для получения посылки, а затем с ней связался «сотрудник ФСБ», который стал запугивать ребенка, что ее учетная запись на Госуслугах взломана, и мошенники получили доступ к банковским счетам ее отца.

«Угодив в сети мошенников, подросток целую неделю после первого звонка подвергался «обработке» под строгим запретом никому об этом не сообщать, иначе будет беда для всей семьи. Она сделала фото всех комнат дома и отправила их «добрым дядям», а когда те поняли, что есть чем поживиться, увидев сейф, попросили ключи от жилища. В день, когда вся семья отправилась на велопрогулку, девочка передала злоумышленникам ключи. Те беспрепятственно проникли в дом, болгаркой вскрыли металлический ящик и вынесли из него крупную сумму в валюте, а также серьги и кольца супруги», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых.

После обращения родителей в полицию было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Горелых напомнил, что представители правоохранительных органов, банков, государственных организаций никогда не требуют по телефону сообщать коды из СМС, передавать ключи от жилья или выполнять какие-либо указания втайне от родственников.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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