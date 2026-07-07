МЧС предупреждает о сильных грозах на Среднем Урале

В Свердловской области штормовое предупреждение продлили на 8 июля. По прогнозам синоптиков, на территории региона ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра до 18 м/с. Спасатели просят свердловчан по возможности не выходить на улицу во время непогоды, а автомобилистов – воздержаться от поездок.

В жилищах на время грозы нужно закрывать двери и окна, убирать с балконов горшки с цветами и легкие предметы. В сильный ветер на улице нельзя укрываться под высокими деревьями и рекламными щитами, так как они могут рухнуть. Во время ливней следует избегать низин и подтопляемых территорий.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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