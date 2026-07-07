Бывший зэк ударил ножом женщину за отказ знакомиться

Красногорский районный суд Каменска-Уральского заключил под стражу Владимира Селенских, который напал с ножом на мать с ребенком. Женщина получила тяжелое ранение.

По данным следствия, нападение произошло 4 июля у фонтана «Слоненок» в Каменске-Уральском. Пьяный Селенских обратил внимание на женщину с маленьким ребенком и предпринял попытку познакомиться с ней. После того, как свердловчанка несколько раз отклонила предложение пообщаться, обвиняемый, как считает следствие, распылил ей в лицо перцовый баллончик, а затем ударил ножом. После этого Селенских скрылся во дворах, где и выбросил баллончик и окровавленную одежду.

Раненой женщине оказали помощь, а обвиняемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Отмечается, что мужчина имеет судимость и освободился из исправительного учреждения в апреле 2026 года. Ему предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия».

В ходе судебного заседания Селенских заявил о полном признании вины. Под арестом он пробудет до 4 сентября 2026 года, сообщили в пресс-службе Красногорского райсуда Каменска-Уральского.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

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