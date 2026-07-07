Екатеринбургский оперный театр открыл продажи билетов на «Щелкунчика»

Екатеринбургский театр оперы и балета открыл продажу билетов на декабрьские спектакли «Щелкунчик» и «Рождественский концерт». Традиционно – по высоким ценам.

Всего в декабре состоится семь балетных постановок «Щелкунчика».

На утренний спектакль 25 декабря билеты стоят от 1 до 12 тысяч рублей, на вечерний того же дня – от 1,5 до 15 тысяч рублей. Чем ближе к новогодним праздникам, тем дороже стоят билеты. Так, стоимость билетов на спектакль «Щелкунчик» 31 декабря начинается от 1500 рублей (их остались единицы) до 20 000 рублей за места в партере в первом ряду.

С 11 по 29 декабря в театре также будут показывать «Рождественские концерты». На спектакли в начале декабря билеты стоят от 600 до 5000 рублей. На финальный концерт 29 декабря билеты стоят от 900 до 12 000 рублей.

Кроме того, в афише на декабрь в оперном театре запланированы спектакли «Лебединое озеро», «Севильский цирюльник», «Снежная королева», «Морозко» и «Ромео и Джульетта».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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